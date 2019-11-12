В Минске стартовала встреча подгруппы по безопасности в Донбассе
В столице Белоруссии приступила к работе подгруппа по вопросам безопасности Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом сообщил уполномоченный представитель самопровозглашённой Луганской народной республики, министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего.
Совещание началось в преддверии очередной встречи Контактной группы, которая должна состояться также сегодня, передает RT. Ранее глава МИДа Украины Вадим Пристайко заявил, что участники нормандского формата сейчас прикидывают возможные даты проведения саммита по Донбассу.
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