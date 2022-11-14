В МИД назвали неприемлемым условие о выводе войск РФ с Украины

Вывод российских войск с территории Украины неприемлем для Москвы в качестве предварительного условия для начала переговоров. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«Нет, такие условия неприемлемы», - сказал Грушко журналистам.

«Наш президент неоднократно говорил о том, что мы готовы к переговорам. Но эти переговоры, естественно, должны учитывать ситуацию "на земле"», - отметил замминистра.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыУкраинаМИД РФ
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