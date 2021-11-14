В Луганске рассказали, что украинские военные повредили газопровод

В результате обстрела на территории подконтрольного самопровозглашенной Луганской народной республике поселка Ломоватка со стороны ВС Украины поврежден газопровод. Об этом сообщили в пресс-службе государственного унитарного предприятия ЛНР «Лугансказ».

Уточняется, что газопровод диаметром 219 мм среднего давления обстреляли в воскресенье.

Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня зафиксировали два факта обстрела территории самопровозглашенной республики со стороны украинских военных с применением артиллерийских орудий калибра 152 мм. Под огнем ВСУ оказались районы населенных пунктов Южная Ломоватка и Червоный, сообщают в ведомстве.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУОбстрелЛуганск
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