В ЛНР сообщили о подрыве на мине автомобиля с военными ВСУ
Автомобиль с военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ) подорвался на мине у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщил офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Александр Мазейкин.
«Второго августа при подвозе продовольствия на позиции 2-го батальона 24-й бригады ВСУ легковой автомобиль "ЗаЗ Сенс" совершил наезд на противотанковую мину ТМ-62. В результате взрыва трое военнослужащих ВСУ погибли на месте, один получил тяжелые ранения», — цитирует Мазейкина РИА Новости.
Представитель ЛНР подчеркнул, что использование украинскими силовиками мин на территориях у линии соприкосновения угрожает жизням как военных ВСУ, так и местных жителей.
Между тем глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ополченцы Донбасса готовы к любому развитию событий в регионе, в том числе, к контрнаступлению, пишет «Свободная пресса».
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