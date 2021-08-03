В ЛНР сообщили о подрыве на мине автомобиля с военными ВСУ

Автомобиль с военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ) подорвался на мине у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщил офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Александр Мазейкин.

«Второго августа при подвозе продовольствия на позиции 2-го батальона 24-й бригады ВСУ легковой автомобиль "ЗаЗ Сенс" совершил наезд на противотанковую мину ТМ-62. В результате взрыва трое военнослужащих ВСУ погибли на месте, один получил тяжелые ранения», — цитирует Мазейкина РИА Новости.

Представитель ЛНР подчеркнул, что использование украинскими силовиками мин на территориях у линии соприкосновения угрожает жизням как военных ВСУ, так и местных жителей.

Между тем глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ополченцы Донбасса готовы к любому развитию событий в регионе, в том числе, к контрнаступлению, пишет «Свободная пресса».

