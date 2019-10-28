В ЛНР рассказали о провокациях после визита Зеленского

«На линии разведения, которая определяется радиусом в один километр в районе Золотого ситуация относительно стабильная. Как мы и говорили, украинская сторона проводила провокации: были будоражащие обстрелы, которые были нужны исключительно для фиксации специальной мониторинговой миссией (СММ) ОБСЕ о невозможности разведения по той норме в семь дней, на которой настаивает украинская сторона. Причем, настаивает незаконно, потому что относится это к другой категории разведения, и то разведение уже состоялось в 2016 году. Сейчас нужно было просто выполнить те предписания, которые давало СММ ОБСЕ в первую очередь. Поэтому ситуация относительно спокойная, Украина сконцентрирована на своих внутренних проблемах: идет существенное противостояние между Зеленскими и радикальными силами, и решается вопрос: будут ли они жить по закону или Зеленского будут водить вот эти радикальные силы, которые представляют «партию войны» и не настроены на достижение мира, достижение компромисса и урегулирование конфликта. Потому что они живут в парадигме войны и мир им не нужен в принципе», - подчеркнул он.

Президент Украины Владимир Зеленский нанес визит в Луганскую область 25—26 октября, где пообщался с местными жителями и военнослужащими по поводу разведения сил. При этом военные призвали Зеленского обратить внимание на акции «Нет капитуляции», участники которых выступают против разведения сил. Кроме того, представители радикальных националистов пригрозили Зеленскому, что в случае вывода войск, в Донбасс выдвинуться порядка 10 тысяч добровольцев-националистов для продолжения боевых действий.

