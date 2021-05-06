В ЛНР обвинили Киев в установке 500 мин в Донбассе

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) заявила, что украинские военные установили 500 мин в полях в районе подконтрольных Киеву сел Герасимовка и Камышное. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщил офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко, силовики заминировали сельхозугодья, установив мины «на засеянные озимыми сортами пшеницы поля».

Отмечается, что 340 из установленных мин — противотанковые, 160 – запрещенные Оттавским договором противопехотные мины ПМН-2.

Народная милиция ЛНР в апреле обвинила украинских военных в установке 430 противотанковых мин в подконтрольном Киеву городе Попасная близ линии соприкосновения в Донбассе.

