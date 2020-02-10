В Кремле прокомментировали вероятность обмена послами с Украиной

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что тема возможного обмена послами между Москвой и Киевом до сих пор не поднималась. При этом официальный представитель Кремля отметил, что между двумя странами существует определенный контакт, в частности, на экспертном уровне, передает Газета.Ru.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Российской газете», опубликованном сегодня, завил, среди прочего, что Москва «будет не против», если Киев решит вернуть послов. Глава МИД РФ напомнил, что украинская сторона сама отозвала своего дипломатического посланника из Москвы и угрожала разорвать дипотношения в полном объёме.

После публикации интервью Лаврова, в министерстве иностранных дел Украины заявили, что не собираются назначать посла в России и не получали от Москвы запроса на ответный шаг, отмечают «Известия».

Украина отозвал посла из России в 2014 году на фоне обострения отношений двух стран и государственного переворота в Киеве. Россия решила пойти на аналогичный шаг в 2016 году.

