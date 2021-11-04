В Киево-Печерской лавре произошел пожар

Спасатели устраняют возгорание в Киево-Печерской Лавре в Киеве. Огонь возник в мастерской по росписи икон, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС Украины.

Пламя вспыхнуло в 13:45 и распространилось на кровлю двухэтажного здания. Площадь возгорания уточняется. В тушении огня участвуют 55 человек и 13 единиц техники.

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ФОТО: flickr.com // Victor
ТЕГИ:ХрамыПожарУкраина
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