В Киеве ветер порвал пополам самый большой флаг Украины

В городской госадминистрации уточнили, что этот флаг будет снят, чтобы позднее было поднято новое полотнище. При этом в Киеве приспустили флаг еще до того, как в городе испортилась погода, порывы ветра разорвали флаг.

Местные Telegram-каналы опубликовали фото разорванного пополам полотнища, не исключением стала и «Радиоточка НСН».

