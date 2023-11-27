В Киеве ветер порвал пополам самый большой флаг Украины

В Киеве ветер порвал напополам самый большой флаг Украины, высота флагштока у которого составляет почти 90 метров, а масса достигает 32 тонны.

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В городской госадминистрации уточнили, что этот флаг будет снят, чтобы позднее было поднято новое полотнище. При этом в Киеве приспустили флаг еще до того, как в городе испортилась погода, порывы ветра разорвали флаг.

Местные Telegram-каналы опубликовали фото разорванного пополам полотнища, не исключением стала и «Радиоточка НСН».

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ФОТО: стоп-кадр с видео / соцсети
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