В Киеве ветер порвал пополам самый большой флаг Украины
27 ноября 202311:52
В Киеве ветер порвал напополам самый большой флаг Украины, высота флагштока у которого составляет почти 90 метров, а масса достигает 32 тонны.
В городской госадминистрации уточнили, что этот флаг будет снят, чтобы позднее было поднято новое полотнище. При этом в Киеве приспустили флаг еще до того, как в городе испортилась погода, порывы ветра разорвали флаг.
Местные Telegram-каналы опубликовали фото разорванного пополам полотнища, не исключением стала и «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru