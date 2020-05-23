В Киеве установлен пострадавший во время акции радикалов возле офиса партии Медведчука

Один из работников охраны офиса украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука госпитализирован после акции радикалов. Заявление об этом размещено на сайте партии.

Сообщается, что охранник офиса Медведчука доставлен в больницу «после удара в висок», уточняет Газета.ru.