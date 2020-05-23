В Киеве установлен пострадавший во время акции радикалов возле офиса партии Медведчука
Один из работников охраны офиса украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука госпитализирован после акции радикалов. Заявление об этом размещено на сайте партии.
Сообщается, что охранник офиса Медведчука доставлен в больницу «после удара в висок», уточняет Газета.ru.
Также в заявлении партии содержится критика действий киевской полиции, задержавшей вместо радикалов «11 человек, которые противостояли бандитской атаке». По оценке сторонников Медведчука, сотрудники правопорядка только способствовали тому, чтобы радикалы свободно нападали на работников офиса и охрану, пытались подорвать офис при помощи файеров и взрывпакетов.
Напомним, после сообщений в СМИ о взрыве около офиса Медведчука в Киеве полиция столицы Украины их опровергла.
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