В Киеве опровергли сообщения о взрыве около офиса Медведчука

В правоохранительных органах Киева опровергают данные о якобы произошедшем взрыве рядом с офисом лидера украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на отдел коммуникаций полиции Киева.

Уточняется, что рядом с офисом Медведчука состоялась акция протеста. Ее участники воспользовались файерами. В полиции также сообщили, что несколько человек задержаны за нарушение общественного порядка, уточняет Газета.ru.