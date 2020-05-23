В Киеве опровергли сообщения о взрыве около офиса Медведчука
В правоохранительных органах Киева опровергают данные о якобы произошедшем взрыве рядом с офисом лидера украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на отдел коммуникаций полиции Киева.
Уточняется, что рядом с офисом Медведчука состоялась акция протеста. Ее участники воспользовались файерами. В полиции также сообщили, что несколько человек задержаны за нарушение общественного порядка, уточняет Газета.ru.
По информации украинских правоохранителей, пострадавших в ходе акции нет.
Ранее в СМИ появилась информация о взрыве около офиса Медведчука в Киеве.
Напомним, в 2009 году президент Владимир Путин написал эссе о Викторе Медведчуке для юбилейного выпуска журнала «Главред», где назвал его исключительно компетентным и надежным человеком. В западных СМИ до сих пор встречается упоминание Медведчука как человека Путина на Украине.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru