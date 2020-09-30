В Киеве открыто дело об убийстве по избитой до смерти сотрудницы посольства США

Уголовное дело по статье об умышленном убийстве заведено на Украине по факту смерти женщины, работавшей в посольстве Соединённых Штатов Америки в Киеве. Об этом сообщил руководитель Нацполиции столицы республики Андрей Крищенко.

На месте происшествия продолжают работать эксперты, криминалисты, следователи. Ранее стало известно, что сотрудницу дипмиссии обнаружили с проломленной головой у одного из лесопарков Киева. Она скончалась в больнице.

Правоохранители уже начали розыск предполагаемого преступника. Сообщается, что это мужчина 30- 40 лет под 2 метра ростом.

