В Киеве открыто дело об убийстве по избитой до смерти сотрудницы посольства США
Уголовное дело по статье об умышленном убийстве заведено на Украине по факту смерти женщины, работавшей в посольстве Соединённых Штатов Америки в Киеве. Об этом сообщил руководитель Нацполиции столицы республики Андрей Крищенко.
На месте происшествия продолжают работать эксперты, криминалисты, следователи. Ранее стало известно, что сотрудницу дипмиссии обнаружили с проломленной головой у одного из лесопарков Киева. Она скончалась в больнице.
Правоохранители уже начали розыск предполагаемого преступника. Сообщается, что это мужчина 30- 40 лет под 2 метра ростом.
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