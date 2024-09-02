В Киеве и 13 областях ввели экстренные отключения электричества

В Киеве и 13 областях Украины введены экстренные отключения электроэнергии, сообщила в Telegram компания «Укрэнерго».

Речь идет о Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Полтавской, а также частично Донецкой, Хмельницкой и Винницкой областях.

Объявленные ранее графики применения ограничений в указанных областях временно не действуют, отмечает «Укрэнерго».

В конце августа экстренные отключения света ввели на всей территории Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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