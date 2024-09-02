В Киеве и 13 областях ввели экстренные отключения электричества
В Киеве и 13 областях Украины введены экстренные отключения электроэнергии, сообщила в Telegram компания «Укрэнерго».
Речь идет о Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Полтавской, а также частично Донецкой, Хмельницкой и Винницкой областях.
Объявленные ранее графики применения ограничений в указанных областях временно не действуют, отмечает «Укрэнерго».
В конце августа экстренные отключения света ввели на всей территории Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru