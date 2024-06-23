В Харькове после серии взрывов приостановили работу метро

В Харькове временно остановили движение поездов в метро после серии взрывов, сообщила пресс-служба городской подземки в своем Telegram-канале.

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«Все станции сейчас работают исключительно в режиме укрытия. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно», - говорится в сообщении.

В воскресенье мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о серии взрывов. Город частично остался без электроснабжения.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы РФ не имеют цели приближаться к Харькову, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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