В Харькове после серии взрывов приостановили работу метро

Два человека погибли после ракетной атаки ВСУ на Севастополь Силовики задержали в Петербурге бывшего топ-менеджера медиахолдинга «Патриот» Илью Горбунова В Госдуме призвали проверить знание русского языка у всех мигрантов Мультфильм «Головоломка 2» стала самым кассовым релизом 2024 года в США