В Харькове после серии взрывов приостановили работу метро
23 июня 202415:58
В Харькове временно остановили движение поездов в метро после серии взрывов, сообщила пресс-служба городской подземки в своем Telegram-канале.
«Все станции сейчас работают исключительно в режиме укрытия. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно», - говорится в сообщении.
В воскресенье мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о серии взрывов. Город частично остался без электроснабжения.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы РФ не имеют цели приближаться к Харькову, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru