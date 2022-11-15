В Госдуме назвали условие переворота на Украине
Открытое противостояние главкома ВСУ Валерия Залужного и президента Украины Владимира Зеленского, вплоть до переворота, начнется только с разрешения США, если последний перестанет выполнять волю Вашингтона по ослаблению и уничтожению ресурсов РФ. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет, сообщает NEWS.ru.
«Внутри Украины два лагеря, но ими филигранно управляют США, они мастера интриг, заставляют стороны принимать выгодные Вашингтону решения, в том числе и по переговорам с Россией, сам Зеленский и Залужный ничего не решают. И их открытый конфликт, вплоть до переворота, может начаться только с одобрения США, — сообщил парламентарий.
По словам политика, переговоры по Украине России стоит вести только с США, и если Вашингтон одобрит те или иные условия, то Киев в любом случае их выполнит, что бы ни говорили Зеленский или Залужный.
«Конфликт возможен, если кто-то из них даст слабину, перестанет выполнять волю хозяина по уничтожению населения Украины и ресурсов РФ. Но без согласия США никаких конфликтов не будет. В США уже заявили, что после СВО санкции не снимут, а значит, Украину заведомо отправили на заклание, чтобы максимально ослабить РФ и расшатать изнутри. Это их тактика», — резюмировал Шеремет.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», накануне Залужный провел телефонный разговор с председателем Комитета начальников штабов ВС США генералом Марком Милли. Украинские военные не примут никаких договоренностей Киева с Москвой. По его словам, солдаты Вооруженных сил Украины «будут бороться, пока не станет сил». Также Залужный заявил Милли, что украинская армия намерена «освободить» всю свою землю.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+4 578 / сут.
Умерли
391 тыс.+61 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+4 460 / сут.
- Экоактивисты облили нефтью картину Климта в музее в Вене
- Газохранилища в Германии заполнили на 100%
- На Чукотке расторгли соглашение с Всемирным фондом дикой природы
- Визовый центр Италии снова изменил требования к загранпаспортам россиян
- Патрушев заявил об активизации в России украинских диверсантов
- В Госдуме назвали условие переворота на Украине
- СМИ: Минобороны пообещало мобилизованным доплаты за уничтожение украинской техники
- Сальдо заявил, что турбины Каховской ГЭС прекратили выдачу электроэнергии
- Госдума приняла закон о едином пособии по рождению и воспитанию ребенка
- Лавров заявил, что условия Украины для начала переговоров неадекватны
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru