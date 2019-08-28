В Генпрокуратуре Украины заявили о подготовке обмена Вышинского

Освобождение главы портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского произошло в рамках подготовки обмена заключенными между Россией и Украиной. Об этом в Facebook написала пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган, передают РИА Новости. Позднее данный пост был удален.

По информации агентства, у которого сохранился скриншот записи Сарган, пресс-секретарь украинского генпрокурора написала, что мера пресечения Вышинскому была изменена "в рамках подготовки к обмену 35 на 35" и по согласию самого Вышинского.

Ранее Вышинский сказал в интервью РИА Новости, что "никогда не стремился участвовать в обмене задержанных".

Имеющий гражданство как Украины, так и России Кирилл Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Ему были предъявлены обвинения в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене, что грозило приговором вплоть до 15 лет лишения свободы. С тех пор он находился под стражей.





