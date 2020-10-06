В ЕС не хотят быть бесплатным «банкоматом» для Украины

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что помощь Киеву предоставляется не на условиях благотворительности и дальнейшее кредитование зависит от успешности проводимых на Украине реформ.

«Помощь ЕС, направляемая на Украину, поставляется на конкретных условиях, мы не благотворительная организация, не банкомат. Мы помогаем, поскольку это соответствует интересам ЕС, создание демократической Украины», - заявил глава европейской дипломатии по итогам саммита Украина-ЕС в Брюсселе.

В свою очередь, украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что в начале будущего года Киев заключит с ЕС соглашение о совместном авиапространстве. По словам президента Украины, он получил соответствующие заверения

