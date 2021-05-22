В ДНР заявили об обстреле Донецка

Силы Украины обстреляли Донецк, выпустив по северной окраине города 12 мин. Об этом журналистам сообщили в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Пески – Донецк (Вольво-центр)», — цитирует сообщение РИА Новости.

В июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия, согласно которым полностью запрещено вести огонь, размещать вооружение в населенных пунктах и вблизи них, проводить наступательные и разведывательно-диверсионные действия. Кроме того, запрещается инженерное оборудование позиций и использование беспилотников вблизи линии соприкосновения. За нарушение режима прекращения огня предусмотрена дисциплинарная ответственность.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОбстрелУкраинаДНРДонбасс
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