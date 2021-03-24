В ДНР заявили об обострении ситуации на линии соприкосновения

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе «стремительно ухудшается», заявил представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в группе по безопасности на переговорах по мирному урегулированию конфликта Алексей Никоноров.

Как отметил Никоноров в беседе с РИА Новости, после вступления в силу в июле дополнительных мер по контролю и соблюдению перемирия ситуация на линии соприкосновения улучшилась.

«Однако последние два месяца обстановка стремительно ухудшается», — добавил представитель ДНР.

По мнению Никонорова, обострения связаны с международной активностью Украины. Представитель ДНР считает, что визиты европейских или американских политиков служат поводом для провокаций Киева.

Ранее в ДНР неоднократно заявляли об ухудшении обстановки на линии соприкосновения. По данным Народной милиции республики, украинские силовики все чаще применяют артиллерийские системы и минометы калибром 120 и 82 миллиметра.

