В ДНР зафиксировали технику ВСУ в населённых пунктах Донбасса

Вооруженные силы Украины размещают свою боевую техники в населённых пунктах Донбасса. Об этом заявил представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики.

В общей сложности выявлено не менее 37 единиц вооружения и военной техники, которые дислоцируются возле жилых домов и муниципальных объектов на территории, которую контролирует Киев. По данным ДНР, это техника десятой отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ.

Причём среди идентифицированного вооружения значатся противотанковые пушки «Рапира» калибром 100 мм, самоходные гаубицы «Гвоздика» калибром 122 мм и 24 танка Т-72 на железнодорожной станции в населенном пункте Константиновка, отмечает «Свободная пресса». Это прямое нарушение минских соглашений.

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ФОТО: Министерство обороны Украины
ТЕГИ:Военная ТехникаДНРВСУ
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