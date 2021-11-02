В ДНР зафиксировали технику ВСУ в населённых пунктах Донбасса

Вооруженные силы Украины размещают свою боевую техники в населённых пунктах Донбасса. Об этом заявил представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики.

В общей сложности выявлено не менее 37 единиц вооружения и военной техники, которые дислоцируются возле жилых домов и муниципальных объектов на территории, которую контролирует Киев. По данным ДНР, это техника десятой отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ.

Причём среди идентифицированного вооружения значатся противотанковые пушки «Рапира» калибром 100 мм, самоходные гаубицы «Гвоздика» калибром 122 мм и 24 танка Т-72 на железнодорожной станции в населенном пункте Константиновка, отмечает «Свободная пресса». Это прямое нарушение минских соглашений.

