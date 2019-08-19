В ДНР сообщили о потерях в ВСУ при попытке устроить провокацию

Украинские силовики понесли потери, пытаясь разыграть для журналистов из Киева постановочное нарушение перемирия якобы со стороны ополчения Донецкой народной республики. Об этом говорится в экстренном заявлении оперативного командования ДНР.

Как отмечает «Свободная пресса», по данным разведки самопровозглашённой республики, на позиции 2-го батальона 92-й бригады ВСУ у селения Каменка была доставлена съёмочная группа украинского телеканала «ТСН». Для съёмки постановочных репортажей были организованы имитационные взрывы в некотором отдалении от укрытий военнослужащих . Однако позднее в ДНР заметили разрывы непосредственно на территории инженерных сооружений ВСУ.

По данным разведки ДНР, как минимум один украинский силовик был ранен, пополнив небоевые потери украинской стороны, пытающейся ложно обвинить ополченцев в нарушении перемирия. Новое бессрочное перемирие в Донбассе было согласовано в середине июля. Однако ВСУ продолжают периодически обстреливать территории ДНР и ЛНР.

