В ДНР обвинили Киев в размещении вооружения вблизи жилых домов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) размещают военную технику вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Киеву территории Донбасса. Об этом сообщил журналистам заместитель начальника Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.

По словам Басурина, украинские силовики разместили четыре танка, зенитно-ракетный комплекс и три единицы бронетехники в подконтрольных Киеву населенных пунктах Константиновка и Новотроицкое, отмечает RT.

В июле 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия, согласно которым военным запрещено вести огонь, размещения вооружение в населенных пунктах и вблизи них, проводить наступательные и разведывательно-диверсионные операции.

Между тем, первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин назвал способ остановить военные действия в Донбассе, сообщает Ura.ru. По мнению парламентария, урегулировать конфликт поможет признание Россией независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

