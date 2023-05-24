В Днепропетровске переименовали шесть улиц и переулок

Переулок, названный в честь советского государственного деятеля Леонида Брежнева, теперь называется Терноватый овраг. Улица, названная именем советского летчика Сигизмунда Леваневского, стала Львовской, а улица маршала Родиона Малиновского будет Солнечной Набережной.

Переименования улиц и населенных пунктов на Украине проходят в рамках закона о декоммунизации с 2015 года. В апреле 2023 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о «деколонизации» топонимии. Документ предполагает запрет на присвоение географическим объектам названий, связанных с Россией.



