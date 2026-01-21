В Адыгее после удара БПЛА нашли фрагменты тела под завалами

В Адыгее при разборе завалов на месте удара беспилотника по аулу Новая Адыгея были обнаружены фрагменты человеческого тела. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов, отметив, что находка сделана в ходе следственных мероприятий.

Он уточнил, что пока невозможно установить, кому принадлежат останки и сколько человек могли погибнуть. По словам главы региона, ответы на эти вопросы появятся по результатам генетической экспертизы.