В Адыгее после удара БПЛА нашли фрагменты тела под завалами
В Адыгее при разборе завалов на месте удара беспилотника по аулу Новая Адыгея были обнаружены фрагменты человеческого тела. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов, отметив, что находка сделана в ходе следственных мероприятий.
Он уточнил, что пока невозможно установить, кому принадлежат останки и сколько человек могли погибнуть. По словам главы региона, ответы на эти вопросы появятся по результатам генетической экспертизы.
Прилет БПЛА был зафиксирован в Тахтамукайском районе. В результате удара возник пожар, который распространился на многоквартирный дом и расположенную рядом парковку.
По последним данным, пострадали 13 человек, девять из них были госпитализированы. В районе введен режим чрезвычайной ситуации, передает «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru