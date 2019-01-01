Юрий Луценко сдедал заявление по «кейсу Байдена»

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что не располагает какими-либо свидетельствами о правонарушениях, которые Джо Байден или его сын могли допускать на территории страны, передает РИА «Новости».

Сын Байдена Хантер входил в состав совета директоров «Burisma Group» – одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине. Байден-старший в 2016 году призывал к отставке действующего тогда генпрокурора Виктора Шокина, который в том числе расследовал деятельность «Burisma».

76-летний бывший вице-президент США Джозеф Байден за первые сутки после официального вступления в предвыборную гонку собрал около $6,3 млн от 97 тысяч физических или юридических лиц в качестве пожертвований на проведение избирательной кампании.

Байден объявил об официальном вступлении в борьбу за симпатии избирателей в конце апреля.

