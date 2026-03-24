На Урале сошел с рельсов пригородный поезд

Пригородный поезд сошел с рельсов в Серове Свердловской области. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

«24 марта... в утреннее время на станции Серов-Заводской Свердловской железной дороги произошел сход пригородного поезда №6968», - указано в сообщении.

Состав следовал по маршруту Ивдель 1 - Серов. Опрокидывания вагонов не допущено, пострадавших нет. После инцидента проводятся восстановительные работы. Прокуратура организовала проверку исполнения требований о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее в Пермском крае сошли с рельсов десять вагонов грузового поезда и локомотив, никто не пострадал, пишет Ura.ru.

