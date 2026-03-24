На Урале сошел с рельсов пригородный поезд
Пригородный поезд сошел с рельсов в Серове Свердловской области. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.
«24 марта... в утреннее время на станции Серов-Заводской Свердловской железной дороги произошел сход пригородного поезда №6968», - указано в сообщении.
Состав следовал по маршруту Ивдель 1 - Серов. Опрокидывания вагонов не допущено, пострадавших нет. После инцидента проводятся восстановительные работы. Прокуратура организовала проверку исполнения требований о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Ранее в Пермском крае сошли с рельсов десять вагонов грузового поезда и локомотив, никто не пострадал, пишет Ura.ru.
Горячие новости
- ФСБ задержала иностранца с посылкой с бомбами, замаскированными под стельки
- «Пощады не будет»: Какие переводы расценят как предпринимательскую активность
- Кабмин продлил отсрочку уплаты налогов для угольной отрасли
- На Урале сошел с рельсов пригородный поезд
- Российские отели не стали повышать цены на майские праздники
- Турция, Мальдивы и Европа: Куда россияне поедут на майские праздники
- В Москве и Подмосковье предотвратили диверсионно-террористические акты Киева
- «Слезы и катарсис»: tAISh раскрыла секреты саундтрека к «Ветру» и нового альбома
- После взрыва в Севастополе госпитализированы десять пострадавших
- Новым «Мстителям» и «Дюне» пообещали финансовые потери в прокате