Минсельхоз приостановил экспорт аммиачной селитры

Минсельхоз временно запретил экспорт аммиачной селитры из России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в целях приоритетного обеспечения аграриев страны востребованными видами удобрений министерство приостановило действие выданных и выдаваемых лицензий на экспорт этого вида удобрений.

«Мера будет действовать в период с 21 марта по 21 апреля 2026 года. Исключение составляют поставки, осуществляемые в рамках межправительственных соглашений», - подчеркнули в Минсельхозе.

Приостановка поставок азотных удобрений за границу в условиях роста экспортного спроса на них позволит в приоритетном порядке удовлетворять потребности рынка в РФ и обеспечить бесперебойное проведение весенних полевых работ.

Ранее министр сельского хозяйства Оксана Лут заявила, что объем экспорта продовольствия из России по итогам прошлого года может достичь $41,5 млрд.

