Если человек постоянно получает на карту переводы от третьих лиц, которые не находятся в списке его контактов, то это уже явный признак предпринимательской деятельности, который зафиксирует банк. Об этом НСН рассказал руководитель проекта Школы инноватики и предпринимательства НИУ ВШЭ Александр Пушко.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, по которому Банк России будет сообщать ФНС о счетах физлиц с признаками предпринимательской деятельности, пишет РИА Новости со ссылкой на источник. Таким образом налоговые органы будут вправе запрашивать выписки по счетам таких лиц в иных банках вне рамок проверок. Пушко раскрыл, по каким основным признакам банки будут определять предпринимательскую активность.