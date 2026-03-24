«Пощады не будет»: Какие переводы расценят как предпринимательскую активность
Александр Пушко заявил НСН, что у банков есть три критерия, по которым они могут заподозрить, что человек ведет бизнес, не уплачивая налоги.
Если человек постоянно получает на карту переводы от третьих лиц, которые не находятся в списке его контактов, то это уже явный признак предпринимательской деятельности, который зафиксирует банк. Об этом НСН рассказал руководитель проекта Школы инноватики и предпринимательства НИУ ВШЭ Александр Пушко.
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, по которому Банк России будет сообщать ФНС о счетах физлиц с признаками предпринимательской деятельности, пишет РИА Новости со ссылкой на источник. Таким образом налоговые органы будут вправе запрашивать выписки по счетам таких лиц в иных банках вне рамок проверок. Пушко раскрыл, по каким основным признакам банки будут определять предпринимательскую активность.
«Во-первых, это получение на свой счет постоянных платежей от третьих лиц. Часто эти третьи лица не находятся в книжке контактов данного человека. Во-вторых, иногда покупатели пишут, что оплата за тот-то товар или за такую-то услугу, что прямо указывает на то, что это коммерческая сделка. Я законопроект не смотрел, но думаю, что третье - это то, что регулятор устанавливает еще какую-то сумму лимита, которую человек может получать на свой счет. Причем вот эта тема часто пересекается еще и с темой так называемых дропперов, которые принимают на свои счета деньги от мошенников. Поэтому, с моей точки зрения, там пощады вот этим ребятишкам и каких-либо послаблений не будет», - рассказал он.
Собеседник НСН уточнил, что мера прежде всего направлена на обеление экономики и вполне оправдана с точки зрения регулятора и государства.
«Мне кажется, что речь идет о том, чтобы снизить долю тех расчетов, из которых не выплачиваются налоги. И, в общем-то, эта мера вполне оправдана: повысить собираемость налогов и обелить экономику, коль скоро серая зона всегда генерирует какие-то неправомерные действия. Если речь идет о добросовестных гражданах, которые уплачивают налоги, то, я думаю, что им бояться нечего», - подытожил он.
Ранее эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский заявил, что российские банки начнут массово отказывать в выдаче банковских карт гражданам в 2027 году из-за реестра карт, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- ФСБ задержала иностранца с посылкой с бомбами, замаскированными под стельки
- «Пощады не будет»: Какие переводы расценят как предпринимательскую активность
- Кабмин продлил отсрочку уплаты налогов для угольной отрасли
- На Урале сошел с рельсов пригородный поезд
- Российские отели не стали повышать цены на майские праздники
- Турция, Мальдивы и Европа: Куда россияне поедут на майские праздники
- В Москве и Подмосковье предотвратили диверсионно-террористические акты Киева
- «Слезы и катарсис»: tAISh раскрыла секреты саундтрека к «Ветру» и нового альбома
- После взрыва в Севастополе госпитализированы десять пострадавших
- Новым «Мстителям» и «Дюне» пообещали финансовые потери в прокате