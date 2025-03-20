Умер первый премьер Украины Витольд Фокин

На 93-м году жизни скончался первый премьер Украины Витольд Фокин.



Фокин родился 25 октября 1932 года в Запорожской области. Он начинал свою карьеру на шахтах Донбасса, после чего перешел работать в Госплан УССР.

В декабре 1991 года Фокин совместно с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком подписал Беловежское соглашение о ликвидации СССР. В том же году, при Кравчуке, Фокин занял пост главы украинского правительства. Однако, через год Верховная Рада выразила недоверие кабинету министров, что привело к его отставке.

С 18 августа по 30 сентября 2020 года Фокин исполнял обязанности заместителя представителя Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе.

