Украину ожидают очередные внеочередные выборы

Офис президента Украины Владимира Зеленского принял решение о проведении досрочных выборов в местные органы власти, передает РИА «Новости».

Сегодя мэр Днепра Борис Филатов в обращении к президенту призвал провести досрочные выборы в органы местного самоуправления.

Местное самоуправление на Украине осуществляется территориальными обществами сёл, посёлков, городов как непосредственно, так и через сельские, поселковые, городские советы и их исполнительные органы, а также через районные и областные советы, которые представляют общие интересы территориальных общин сёл, посёлков, городов.

