Украину ожидают очередные внеочередные выборы
Офис президента Украины Владимира Зеленского принял решение о проведении досрочных выборов в местные органы власти, передает РИА «Новости».
Сегодя мэр Днепра Борис Филатов в обращении к президенту призвал провести досрочные выборы в органы местного самоуправления.
Местное самоуправление на Украине осуществляется территориальными обществами сёл, посёлков, городов как непосредственно, так и через сельские, поселковые, городские советы и их исполнительные органы, а также через районные и областные советы, которые представляют общие интересы территориальных общин сёл, посёлков, городов.
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