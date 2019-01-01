Украина
Врач заявил, что до февраля 2014 года Россия поставляла на Украину вакцину против кори, а после смены власти в соседнем государстве поставки прекратились.
Украину назвали опасной для европейских стран в связи со вспышкой кори
15 июля21:48
Более 56 тысяч граждан Украины заболели корью с начала года, 18 человек умерли от осложнений, передает РИА ФАН.
На Украине совершается преступление перед народом, считает доктор медицинских наук, профессор Геннадий Онищенко.
Врач заявил, что до февраля 2014 года Россия поставляла на Украину вакцину против кори, а после смены власти в соседнем государстве поставки прекратились.
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ФОТО: Павел Сорокин//pexels.com
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