Украину назвали опасной для европейских стран в связи со вспышкой кори

Более 56 тысяч граждан Украины заболели корью с начала года, 18 человек умерли от осложнений, передает РИА ФАН.

На Украине совершается преступление перед народом, считает доктор медицинских наук, профессор Геннадий Онищенко.

Врач заявил, что до февраля 2014 года Россия поставляла на Украину вакцину против кори, а после смены власти в соседнем государстве поставки прекратились.

