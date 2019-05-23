Украина

Украинцы призвали отправить Зеленского в отставку

23 мая12:54

Петиция, призывающая отправить в отставку президента Владимира Зеленского, на данный момент собрала более 16 тысяч подписей из необходимых 25 тысяч.

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Накануне обращение появилось на сайте президента Украины, пишет «Свободная пресса». В нем говорится, что набранные Зеленским 73% голосов избирателей на выборах стали результатом протестного голосования. Отмечается, что он просто консолидировал протест, не дав никаких обещаний избирателям, а его первые решения в качестве главы государства «разбивают эту временную ситуативную народную консолидацию».

По мнению авторов петиции, у Зеленского после избрания и инаугурации нет «конкретного пути», отмечает РЕН ТВ.

Ранее бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в эфире НСН рассказал, о чём говорит отказ Рады рассматривать предложенные новоизбранным президентом законопроекты.

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ФОТО: РИА Новости
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