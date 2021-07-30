Украинский телеканал проверят из-за «запрещенных» фильмов про Штирлица, Шерлока Холмса и Алису Селезневу

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины проведет внеплановые проверки телеканалов «Интер» и «Дом», сообщает ТАСС.

Телеканал «Интер» попал под проверку из-за показа фильмов «с участием актеров, внесенных в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности», отмечают в ведомстве.

Речь идет о фильмах «Семнадцать мгновений весны», «Место встречи изменить нельзя», «Гостья из будущего», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей» и «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается».

Регулятор отмечает, что эти фильмы нельзя показывать на территории Украины.

Проверка украинского государственного телеканала «Дом» связана с тем, что он показал в эфире карту России с Крымом.

