Украинский телеканал проверят из-за «запрещенных» фильмов про Штирлица, Шерлока Холмса и Алису Селезневу
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины проведет внеплановые проверки телеканалов «Интер» и «Дом», сообщает ТАСС.
Телеканал «Интер» попал под проверку из-за показа фильмов «с участием актеров, внесенных в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности», отмечают в ведомстве.
Речь идет о фильмах «Семнадцать мгновений весны», «Место встречи изменить нельзя», «Гостья из будущего», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей» и «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается».
Регулятор отмечает, что эти фильмы нельзя показывать на территории Украины.
Проверка украинского государственного телеканала «Дом» связана с тем, что он показал в эфире карту России с Крымом.
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