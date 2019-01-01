Украинский политолог рассказал, кому была выгодна смерть Тымчука

Во время чистки наградного пистолета застрелился депутат Верховной рады Украины от «Народного фронта» Дмитрий Тымчук. Его супруга вызвала скорую, но ко времени прибытия врачей нардеп уже скончался от полученного ранения. Об этом сообщил в Twitter парламентарий, член коллегии МВД Антон Геращенко. По его словам, несчастный случай произошел при чистке наградного пистолета.

Политолог, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин объяснил в эфире НСН, почему не верит в версию случайного самоубийства.

«Это был продвинутый, высокопрофессиональный человек, подготовленный в разных сферах. Был в горячих точках Ливане, Косове, имел офицерское звание, реально заработанное. Обладал всегда важной информацией с линии фронта на востоке. Не мог такой человек застрелиться из оружия. Это бред для идиотов. Это очень опытный человек. Это убийство. Я думаю, это был серьезный оппонент Зеленскому. Молодой, подготовленный, высококвалифицированный, пользующийся авторитетом у военных, не был замешан в коррупционных скандалах и связях. Хорошо знающий про махинации в верхушке министерства обороны, про кражу денег. Особенно много знал про Хомчака, нынешнего начальника генштаба. Думаю, его убрали», - сказал он.