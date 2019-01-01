Украинский омбудсмен просит допустить Москалькову на заседание по делу Вышинского

Украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась к руководству МВД Украины и председателю Подольского суда Киева с просьбой обеспечить участие уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой в судебном заседании по делу руководителя Кирилла Вышинского. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу российского омбудсмена.

Отметим, сегодня, 15 июля, суд в Киеве рассмотрит дело руководителя портала РИА Новости Украина. В Киев, чтобы поддержать Кирилла Вышинского прибыла уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Между тем, официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию с Вышинским, заявила, что журналист пострадал из-за профессионального выполнения своей работы, причём в полном соответствии с законами Украины. Он, напомним, был задержан в Киеве 15 мая прошлого года. Его подозревают в поддержке самопровозглашённых республик Донбасса и госизмене.

Ранее НСН писала, что уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в ходе встречи с Верховным Комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет передала её письмо в защиту журналиста Кирилла Вышинского, арестованного на Украине. Омбудсмен подчеркнула, что Вышинский не совершал никаких противозаконных действий, занимаясь на территории Украины исключительно журналистской деятельностью. Москалькова также выразила надежду, что Бачелет окажет помощь в непредвзятом расследовании этого дела.

Между тем, Ura.ru напоминает, что ранее Вышинский опубликовал письмо, в котором поблагодарил президента России Владимира Путина за участие в его судьбе.

