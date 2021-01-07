Украинский националист рассказал о деморализации в рядах ВСУ
Население Украины смотрит российские телеканалы, информационная кампания против самопровозглашенных ЛНР и ДНР провалилась, а вооруженные силы деморализованы, заявил лидер националистической организации «Братство» [запрещена в РФ – НСН] Дмитрий Корчинский. Об этом пишет «Телеканал 360».
Он добавил, что украинцам не мешает запрет на российское телевидение, так как многие пользуются спутниковыми тарелками.
Ранее главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Украина не сможет вернуть Донбасс силовым путем из-за международного гуманитарного права, риска вмешательства России и больших потерь.
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