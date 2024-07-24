Украинские спасатели не могут потушить масштабный пожар в Николаеве
24 июля 202401:30
В Николаеве спасатели Украины не могут потушить масштабный пожар, сообщает RT со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.
Он полыхает на открытой местности в 30 га. Ситуация осложняется тем, что техника не имеет возможности подъехать к очагам горения, а также высокой растительностью.
Кроме того, территория считается потенциально загрязнённой взрывоопасными предметами.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru