Украинские спасатели не могут потушить масштабный пожар в Николаеве

В Николаеве спасатели Украины не могут потушить масштабный пожар, сообщает RT со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.

Он полыхает на открытой местности в 30 га. Ситуация осложняется тем, что техника не имеет возможности подъехать к очагам горения, а также высокой растительностью.

Кроме того, территория считается потенциально загрязнённой взрывоопасными предметами.

