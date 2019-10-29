Украинские силовики и ЛНР запустили ракеты у Золотого к разводу сил

Как передает RT, об этом проинформировал Луганский информационный центр. Там подтвердили, что готовы начать разведение сил и средств в Золотом с условием зеркальных действий со стороны украинских силовиков.

Ранее министр иностранных дел Украины объявил, что Киев начал в Золотом процедуру разведения сил. До этого ЛНР и ДНР возлагали на украинскую сторону срыв процесса развода сил.

