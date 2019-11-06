Украинские прокуроры пройдут тест на интеллектуальные способности

6 ноября продолжится аттестация 795 прокуроров Генеральной прокуратуры Украины на общие интеллектуальные способности. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры Украины.

Так называемое тестирование на общие способности и навыки включает в себя два блока по 30 вопросов, всего на выполнение дается 28 минут. В ходе проверки нужно продемонстрировать навыки абстрактно-логического и вербального мышления. Система настроена так, что при верном ответе следующий вопрос станет еще сложнее. Такая подготовка выдает более точные результаты для каждого из тестируемых.

По результатам проверки можно набрать от 55 до 145 баллов, проходной для допуска к третьему этапу тестирования – 93 балла. Агентство сообщает, что прошедшие первые два этапа прокуроры будут проходить специальное собеседование.

