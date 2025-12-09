Белгородской области зафиксированы новые атаки украинских беспилотников
Украинские беспилотники нанесли серию ударов по пяти населенным пунктам в четырёх приграничных муниципалитетах Белгородской области. Об этом во вторник сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, отметив, что, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.
По информации главы области, в Грайворонском округе в городе Грайвороне при детонации дрона были выбиты окна и повреждён забор частного домовладения, а рядом — нарушено ограждение соседнего участка. В селе Гора-Подол FPV-дрон поразил движущийся автомобиль.
В Шебекинском округе удар беспилотника привел к повреждению остекления двух частных домов. В Белгородском округе дрон повредил кровлю, окна и гараж одного из домов в селе Отрадное.
Кроме того, в Борисовском округе в селе Березовка беспилотник атаковал автомобиль. Гладков сообщил, что данные о масштабах разрушений уточняются, передает «Радиоточка НСН».
