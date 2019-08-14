Украинская автокефальная церковь завершила своё существование

Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) официально прекратила своё существование, сообщает парламентская газета «Голос Украины».

Как отмечает RT, 29 июля в Единый государственный реестр юридических, физических лиц, предпринимателей и общественных объединений была внесена запись о прекращении существования Патриархии Украинской автокефальной православной церкви путём реорганизации. С этого момента УАПЦ присоединилась к Киевской митрополии Украинской православной церкви (Православной церкви Украины). Все доверенности, выданные на её имя, отозваны.

Напомним, в конце 2018 года две неканонические церкви Украины УАПЦ и УПЦ КП объявили о слиянии в единую Православную церковь Украины (УПЦ), отмечает РИА ФАН. Русская православная церковь посчитала эти действия расколом и разорвала отношения с Константинополем, принявшим такое решение.

