Крым – наш! В России расстроились из-за нежелания Украины признать статус полуострова

Выполнить требования российского президента Владимира Путина о признании Крыма частью территории РФ невозможно, сообщил в эфире телеканала ICTV премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Для независимой, суверенной Украины и для меня как премьер-министра нашего государства это невозможно», — заявил он.

Ранее Путин назвал четыре условия для нормализации отношений между Россией и Украиной. Среди них, в частности, признание Киевом волеизъявления жителей Крыма, отказ Киева от вступления в НАТО, дипломатическое решение вопроса Донбасса и демилитаризация Украины.