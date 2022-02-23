Крым – наш! В России расстроились из-за нежелания Украины признать статус полуострова
Политики и историки увидели будущее Крыма и Украины вместе с Россией.
Выполнить требования российского президента Владимира Путина о признании Крыма частью территории РФ невозможно, сообщил в эфире телеканала ICTV премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«Для независимой, суверенной Украины и для меня как премьер-министра нашего государства это невозможно», — заявил он.
Ранее Путин назвал четыре условия для нормализации отношений между Россией и Украиной. Среди них, в частности, признание Киевом волеизъявления жителей Крыма, отказ Киева от вступления в НАТО, дипломатическое решение вопроса Донбасса и демилитаризация Украины.
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет считает непоправимой геополитической ошибкой отказ Украины признать российский статус Крыма. По его мнению, официальный Киев должен осознать, что Украина может состояться как развитое государство лишь при условии добрососедских и дружеских отношений с РФ.
«Западу Украина нужна как колония, а для России Украина — прежде всего братский украинский народ, с которым нас связывает великое историческое прошлое», — отметил Шеремет в разговоре с РИА Новости.
Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что скорее Украина войдет в состав России, чем Крыс вернется в состав Украины.
«Крым вернулся в состав России навечно, ничто уже изменить статус Крыма не может, это все должны понимать. Я убежден в том, что Украина никуда от России не денется. В конце концов, мозги у людей повернут в нужном направлении, придет время, и они вернутся в Россию в каком-то виде – Конфедерация, Федерация, часть России. Я не сомневаюсь в том, что Украина будет вместе с Россией, у нее другого пути нет», - объяснил сенатор.
Войны с НАТО за Крым при жизни Владимира Путина не случится, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» военный эксперт Павел Фельгенгауэр.
«Это было чисто теоретическое предположение. Мол, если Украина вступит в НАТО – а все знают, что в НАТО она не вступит в ближайшие 20-30-40 лет – и вот тогда, лет через 50, вдруг может создаться такая теоретическая ситуация, когда они будут уже в НАТО и захотят вернуть Крым, и тогда будет война между Россией и НАТО. К реальности настоящего времени и обозримого будущего это не имеет отношения: для вступления Украины в НАТО все 30 членов альянса должны согласиться с принятием, а сейчас там такого согласия совершенно точно нет. Все это носит теоретический характер, но об этом, наверное, надо думать, правильно сказал президент, мало ли что будет быть. Но это за горизонтом его личной физической жизни, да и многих других тоже», - отметил Фельгенгауэр.
Ранее член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» не исключил, что если США и дальше продолжат провоцировать Украину на вооруженный конфликт с Россией, то украинская сторона может попытаться забрать себе Крым военным путем. Однако в таком случае ее будет ждать поражение, уверен сенатор.
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