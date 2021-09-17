Украина ввела санкции против сотрудников ФСБ за якобы причастность к отравлению Навального

Украина вводит санкции против семи граждан России, которые, по мнению Киева, имеют отношение к происшествию с отравлением Алексея Навального. Такое решение принято на заседании Совета национальной безопасности и обороны республики.

Информацию распространил по итогам заседания СНБО его секретарь Алексей Данилов.

На этом же заседании СНБО было решено ввести ограничительные меры в отношении организаторов голосования на выборах в Государственную думу РФ в Крыму и Донбассе. Совет также пригрозил санкциями иностранным наблюдателям за голосованием в Крыму и Донбассе.

Принять участие в выборах в российскую Госдуму могут жители самопровозглашённых ДНР и ЛНР, получившие гражданство РФ.

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Фото: facebook.com/rnbou
ТЕГИ:Алексей НавальныйСанкцииСНБО Украины
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