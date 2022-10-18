Украина увеличит на 10,5 миллиардов долларов военные расходы

Верховная рада Украины поддержала предложение правительство об увеличении военных расходов на 10,5 миллиардов долларов.

Депутат Ярослав Железняк сообщил в своем Telegram-канале, что за данное решение проголосовали 318 парламентариев. Почти все деньги получит Минобороны, также средства направят в МВД, ГУР, СБУ, СВР и другие ведомства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с 10 октября 30% украинских электростанций были разрушены, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДеньгиВоенная ОперацияУкраина
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