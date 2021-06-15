Украина собирается обложить крымчан налогами

В соответствии с законопроектом, на проживающих на полуострове украинцев начнут распространяться такие же налоговые правила, как на Украине.

Сейчас проживающие в Крыму украинцы считаются иностранцами, поэтому с них не взимаются общегосударственные налоги и сборы. Вместе с тем им недоступны пенсионное обеспечение и украинские банковские услуги, пишет «Газета.ру».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что дизайн новой формы сборной Украины по футболу, на которой изображен Крым, не задел его.



