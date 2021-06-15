Украина собирается обложить крымчан налогами
Власти в Киеве намерены отменить свободную экономическую зону «Крым», созданную в 2014 году. Разработкой проекта такого закона занимается Верховная Рада.
Принять документ депутаты рассчитывают до саммита «Крымской платформы», который состоится в августе, сообщает портал «Обозреватель».
В соответствии с законопроектом, на проживающих на полуострове украинцев начнут распространяться такие же налоговые правила, как на Украине.
Сейчас проживающие в Крыму украинцы считаются иностранцами, поэтому с них не взимаются общегосударственные налоги и сборы. Вместе с тем им недоступны пенсионное обеспечение и украинские банковские услуги, пишет «Газета.ру».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что дизайн новой формы сборной Украины по футболу, на которой изображен Крым, не задел его.
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