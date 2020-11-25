Украина продлит экономические санкции в отношении России до 2022 года
Кабмин Украины намерен продлить торговые санкции в отношении российских товаров до конца 2022 года, пишет «Интерфакс».
Предложение о продлении санкций следует из проекта постановления министерства экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
Кабмин Украины в конце декабря 2015 года выпустил указ №1166, согласно которому российские товары, привозимые в Украину, облагаются пошлиной по высшей ставке, вместо нулевой. Ранее Украина входила в список стран-участниц соглашения о режиме свободной торговли между странами СНГ. Экспорт и импорт товаров между участниками соглашения происходил с нулевой ставкой пошлины.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,2 млн+23 675 / сут.
Умерли
37 538+507 / сут.
Выздоровели
1,7 млн+25 748 / сут.
- Более миллиарда долларов похитили из фонда помощи безработным в США
- Вован и Лексус разыграли премьера Канады Джастина Трюдо
- Полиция будет чаще штрафовать москвичей за отсутствие масок
- Вирусолог не исключил ежегодную вакцинацию от коронавируса
- Глава Еврокомиссии назвала срок начала вакцинации от коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru