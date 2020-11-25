Украина продлит экономические санкции в отношении России до 2022 года

Кабмин Украины намерен продлить торговые санкции в отношении российских товаров до конца 2022 года, пишет «Интерфакс».

Предложение о продлении санкций следует из проекта постановления министерства экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Кабмин Украины в конце декабря 2015 года выпустил указ №1166, согласно которому российские товары, привозимые в Украину, облагаются пошлиной по высшей ставке, вместо нулевой. Ранее Украина входила в список стран-участниц соглашения о режиме свободной торговли между странами СНГ. Экспорт и импорт товаров между участниками соглашения происходил с нулевой ставкой пошлины.





