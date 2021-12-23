Украина продлила на год ограничения в торговле с Россией
Киев продлил на 2022 год действие запрета поставки на Украину большого списка товаров из России. Ограничения впервые были введены в конце 2015 года. Постановление одобрено на заседании кабинета министров.
Как говорится в пояснительной записке к документу, торговые контрмеры стали ответом на решение властей России о введении эмбарго на украинские товары с 2016 года.
Ко всем товарам происхождением из России применяются ставки ввозной пошлины согласно Таможенному тарифу Украины. Был отменён ранее действовавший преференциальный режим в отношении России (свободная торговля).
Запрещена поставка из России продуктов питания, а также ряда других товаров. Совокупная стоимость их импорта соотносится с запрещённым Москвой украинским экспортом.
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