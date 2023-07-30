Украина получила $25 млрд финансовой помощи с начала года
В 2023 году Киев получил более $25 миллиардов международной финансовой помощи, сообщила глава комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа. Ее заявление опубликовано в Telegram-канале украинского парламента.
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По ее словам, внешние ресурсы составили 49% всех поступлений в бюджет. Крупнейшим донором Украины стал Евросоюз, который в текущем году предоставил Киеву льготный кредит в размере $11,43 миллиарда.
«Крупнейшим донором безвозвратной бюджетной помощи были и остаются США - $7,2 млрд грантовых средств», - уточнила Пидласа.
По информации издания Politico, Евросоюз намерен создать специальный фонд в размере €20 млрд для финансирования украинской армии на протяжении последующих четырех лет, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru