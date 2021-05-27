Украина перестала копать ров на границе с Россией

Украинские власти ранее сообщали, что обустроили на границе с Россией уже порядка 400 километров противотанкового рва, 330 километров рокадной дороги, 70 километров колючей проволоки и 100 километров металлического забора. Этот проект был запущен в 2015 году, но в 2016-ом было возбуждено дело о растрате выделенных на него денег.

Ранее о том, как ров может отразиться на экологической ситуации в регионе, в беседе с НСН рассказал директор Всероссийского института природы, заслуженный эколог РФ Андрей Пешков. Он предупредил, что следствием становится нарушение водотоков и путей миграции животных и насекомых

