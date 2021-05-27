Украина перестала копать ров на границе с Россией
Украина практически перестала прокладывать ров на границе с Россией. Об этом рассказал заместитель директора Федеральной службы безопасности (ФСБ), руководитель Пограничной службы Владимир Кулишов в интервью РИА Новости.
По всей видимости, у Украины нет на это денег, сказал он.
Украинские власти ранее сообщали, что обустроили на границе с Россией уже порядка 400 километров противотанкового рва, 330 километров рокадной дороги, 70 километров колючей проволоки и 100 километров металлического забора. Этот проект был запущен в 2015 году, но в 2016-ом было возбуждено дело о растрате выделенных на него денег.
Ранее о том, как ров может отразиться на экологической ситуации в регионе, в беседе с НСН рассказал директор Всероссийского института природы, заслуженный эколог РФ Андрей Пешков. Он предупредил, что следствием становится нарушение водотоков и путей миграции животных и насекомых
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+8 373 / сут.
Умерли
120 тыс.+406 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+9 135 / сут.
- СМИ: В Индии пятеро погибли из-за циклона «Яас»
- Кравчук заявил, что Минск не может быть площадкой переговоров по Донбассу
- СМИ: Силовики пришли с обыском в дом мэра Оренбурга
- Украина перестала копать ров на границе с Россией
- Ереван подтвердил взятие в плен азербайджанскими силами шести солдат армянской армии
- Украина увеличила число полетов беспилотников на российско-украинской границе
- Стало известно, для каких профессий вакцинация обязательна
- Голикова призвала усилить меры безопасности на ЕГЭ
- Немецкие ученые выявили связь между вакциной AstraZeneca и тромбами
- Россияне признались, какая зарплата заставит их отказаться от отпуска
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru