Украина перестала копать ров на границе с Россией

Украина практически перестала прокладывать ров на границе с Россией. Об этом рассказал заместитель директора Федеральной службы безопасности (ФСБ), руководитель Пограничной службы Владимир Кулишов в интервью РИА Новости.

По всей видимости, у Украины нет на это денег, сказал он.

Великая украинская стена: Сетка и противотанковые рвы на границе с РФ

Украинские власти ранее сообщали, что обустроили на границе с Россией уже порядка 400 километров противотанкового рва, 330 километров рокадной дороги, 70 километров колючей проволоки и 100 километров металлического забора. Этот проект был запущен в 2015 году, но в 2016-ом было возбуждено дело о растрате выделенных на него денег.

Ранее о том, как ров может отразиться на экологической ситуации в регионе, в беседе с НСН рассказал директор Всероссийского института природы, заслуженный эколог РФ Андрей Пешков. Он предупредил, что следствием становится нарушение водотоков и путей миграции животных и насекомых

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ФОТО: Министерство обороны Украины
ТЕГИ:Граница Между Россией И УкраинойУкраина
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