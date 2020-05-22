Украина передвинула строки возведения «Стены» на границе с Россией

Власти Украины собираются отложить на четыре года срок реализации проекта «Стена», который предусматривает возведение сооружений на границе с Россией. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные общественной организации StateWatch. Отмечается, что завершить постройку оборонительных сооружений планируется до 2025 года.

Напомним, план по реализации проекта «Стена» украинское правительство утвердило в 2015 году. Он был рассчитан на четыре года и оценивался более чем в четыре миллиарда гривен, или около 150 миллионов долларов. Однако позже финансирование работ на 2015 и 2016 годы было урезано более чем вдвое.

Новости за ночь: В Крыму построили стену на границе с Украиной

Ранее НСН писала, что в пресс-службе крымского пограничного управления ФСБ РФ сообщили о завершении строительства заграждения на севере Крыма на границе с Украиной. На нем - в районе Перекопского перешейка - размещены несколько сотен датчиков разного типа. Кроме того, заграждение оснащено системой видеонаблюдения. Строительство сооружения началось в ноябре 2017 года.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН рассказал о причинах возведения пограничного заграждения.

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ФОТО: pixabay.com
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